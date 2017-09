Orkaan "van epische omvang" treft Sint-Maarten, Nederland stuurt militairen

Door: redactie

7/09/17 - 12u28 Bron: Belga

De schade aan de haven op Sint Maarten is aanzienlijk. © anp.

Nederlandse soldaten beginnen donderdag zodra het licht wordt op de Caraïbeneilanden Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba met herstelwerkzaamheden. Mariniers en manschappen van de genie van de landmacht starten het herstel van de infrastructuur en het bewaken van de openbare orde, aldus het Nederlandse ministerie van Defensie. Ook Frankrijk organiseert hulp. De Nederlandse premier Mark Rutte spreekt intussen van een orkaan "met epische omvang".

Volgens de Nederlandse premier Rutte zijn er door de orkaan Irma op de eilanden Saba en Sint-Eustatius geen slachtoffers gevallen. Of er op Sint-Maarten slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk, aldus Rutte.



De materiële schade door de orkaan "van epische omvang'' is zeer groot, aldus nog het kabinet-Rutte, dat zich de meeste zorgen maakt over Sint-Maarten, waarover het "zeer verontrustende berichten'' ontvangt.



Communicatie met het eiland is zeer moeilijk en is slechts zeer beperkt mogelijk, maar "daar is sprake van grootschalige verwoesting van infrastructuur, huizen en bedrijven. Inwoners hebben geen stroom, benzine of stromend water. Huizen staan onder water en auto's drijven door de straten. Bewoners zijn van de buitenwereld afgesloten.''