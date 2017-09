"Opnieuw producten voor aanmaak van explosieven gevonden nabij Parijs"

KVDS, HA

Bij huiszoekingen in de buurt van Parijs zijn vandaag opnieuw producten gevonden die van pas komen voor de aanmaak van explosieven. Dat meldt de nieuwszender LCI. De huiszoekingen in Val-en-Marne zijn een uitvloeisel van de antiterreuroperatie gisteren in hetzelfde gebied.

In het bijzonder deden de antiterreurpolitie en binnenlandse geheime dienst huiszoekingen in de meubelbewaarplaats van Thiais in Val-en-Marne. Meerdere boxen werden doorzicht. In een van die boxen, waarvan verondersteld wordt dat die toebehoort aan één van de twee gisteren gearresteede mannen, hebben de speurders het "perfecte arsenaal" aan producten aangetroffen voor de aanmaak van de springstof TATP. Volgens de krant Le Parisien en radiostation Europe 1 stond de vandaag gearresteerde verdachte gekend als geradicaliseerd en werd hij door de binnenlandse geheime dienst gevolgd. Voorlopig lijkt hij geen uitstaans te hebben met een plan voor een aanslag, terwijl er ook nog geen link met het gisteren in Villejuif ontdekte clandestien lab voor de aanmaak van springstoffen is vastgesteld.

Loodgieter

De mannen die gisteren werden opgepakt, zijn de uit Amiens afkomstige 36-jarige huurder of eigenaar van een appartement in Villejuif en een 47-jarige in Tunesië geboren vriend van hem. Beiden werden in de kraag gevat in een auto in Kremlin-Bicêtre dat aan Villejuif grenst, aldus de krant Le Parisien.



Een loodgieter, opgeroepen vanwege een banaal waterlek, had de veiligheidsdiensten gealarmeerd nadat hij in een appartement toevallig iets had gezien dat volgens hem van pas kon komen bij het maken van explosieven. In het appartement zouden gasflessen, elektrische bedrading, naalden, batterijen, zuurstofwater, soldeerijzer en talrijke geschriften in het Arabisch ter glorie van Allah zijn gevonden.



Explosieven

Volgens een gerechtelijke bron zijn er in het appartement gebruiksklare explosieven gevonden. Het gaat om TATP, een zelfgemaakt instabiel explosief dat de jihadisten van Islamitische Staat (IS) geregeld gebruiken. Dit soort explosieven zijn ook gebruikt voor de aanslagen in Parijs in 2015 en Brussel in 2016. Volgens Radio Monte Carlo (RMC) gaat het om een honderdtal gram van deze acetonperoxide.



De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb gewaagt van "banden" tussen dit dossier en het "Iraaks-Syrische theater", en van "telefonische communicaties". "Die (gearresteerde) mensen hadden met terrorisme te maken." Ze zijn ook van plan geweest een bank te overvallen.