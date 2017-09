"Seks zal ongelofelijk zijn": transvrouw verkoopt 'nieuwe maagdelijkheid' om operatie te betalen

Koen Van De Sype

7/09/17 - 09u15 Bron: The Sun

Een 25-jarige transgendervrouw uit Londen verkoopt op het internet haar maagdelijkheid aan de hoogste bieder in de hoop zo haar geslachtsveranderende operatie te kunnen betalen. Die ingreep - in combinatie met een vergroting van haar borsten en haar achterwerk - kost meer dan 30.000 euro en dat geld heeft Lila Rose niet.

Daarom verkoopt ze haar 'nieuwe maagdelijkheid'. De hoogste bieder zal eerst in zijn geldbuidel moeten tasten en als de operatie eenmaal achter de rug is, mag hij zijn wederdienst verwachten. En daarvoor stelt Lila Rose de verwachtingen hoog. "De seks wordt ongelofelijk", zegt de vrouw uit Shepherd's Bush, die oorspronkelijk van Frankrijk is. "Ik zal een splinternieuwe vrouw zijn. Ik hoop dat het een heerlijke ervaring wordt, maar het zal op zijn minst 'interessant' zijn." (lees hieronder verder)

Lila wilde altijd al een vrouw zijn, maar dat was niet evident in het moslimgezin waarin ze opgroeide. Ze werd verplicht om in een lichaam te leven dat ze eigenlijk haatte. Pas toen ze drie jaar geleden naar Engeland verhuisde, begon ze te experimenteren met vrouwenkleren en make-up. Toen ze een jaar geleden met de hormonen begon, begon ze borsten te krijgen en werd haar stem hoger. Ze veranderde tegelijk haar naam en startte met filmpjes over make-up op haar YouTubekanaal. (lees hieronder verder)

Maar de laatste stap in haar transformatie ontbreekt nog en daar wil ze met haar opmerkelijke actie iets aan doen. "Ik zie er heel leuk uit in een babydoll", verkoopt ze zichzelf. "Ik ben erg vrouwelijk en wil het geld gewoon voor mijn operaties. Dit is niet eenvoudig en het gaat om meer geld dan ik me kan permitteren. Als je de veiling wint, krijg je in ruil mijn nieuwe maagdelijkheid."



Relaties

Voor alle duidelijkheid: het gaat om haar nieuwe maagdelijkheid als vrouw, want in het verleden had ze al verscheidene relaties met mannen.