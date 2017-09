Zwangere vrouw uit restaurant gezet omdat je blote buik kon zien. Niet iedereen vindt het onterecht

Koen Van De Sype

Voor een hoogzwangere vrouw is een avondje uit op een sisser geëindigd toen het personeel van het steakrestaurant waar ze wilde eten haar vroeg om te vertrekken. Het was erg warm en de vrouw had een topje aangetrokken dat haar buik bloot liet. En dat was niet volgens de kledingsvoorschriften van de zaak, zo klonk het. De vrouw kreeg veel steun toen ze haar beklag deed op sociale media, maar niet iedereen vond dat ze gelijk had.

Want ze zat nog niet goed en wel neer of er kwam een serveerster langs die haar vertelde dat ze de kledingsvoorschriften van de zaak schond, die gasten verplicht een shirt en schoenen te dragen. "Met dat topje kan je hier niet eten", klonk het beslist.



Charisha vertrok, maar deed haar beklag op sociale media over de manier waarop ze behandeld was. Ze deelde meteen ook een foto van haar outfit. Honderden Facebookers gaven haar meteen gelijk en waren genadeloos voor het restaurant en zijn personeel. "Absoluut belachelijk", klonk het onder meer. "Anderen kunnen gewoon naar binnen in hotpants." en "Beseffen ze wel hoe warm het is buiten (het was zondag 30 graden in Marysville, red.) en hoe zwanger je bent?"



Zelf vond de vrouw dat ze gestraft werd omdat ze zwanger was. "Gewoon omdat mijn buik wat dikker is en onder mijn shirt uitsteekt. Was het iemand anders geweest, was het geen probleem geweest. Ik droeg een shirt met mouwen en toonde niets van mijn decolleté. Ik heb nog de hele stad door moeten rijden om een plek te vinden waar ik iets kon eten. Ik was razend."