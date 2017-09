Paus Franciscus in Colombia ter ondersteuning van vredesproces

Bewerkt door: ib

7/09/17 - 02u45 Bron: Belga

Paus Franciscus zegent een meisje bij zijn aankomst in Bogota, Colombia. © afp.

Paus Franciscus is aangekomen in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De paus brengt een vijfdaags bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land ter ondersteuning van het vredesproces.

Tachtig procent van de Colombiaanse bevolking is katholiek. Verwacht wordt dat er miljoenen mensen zullen opdagen voor de bezoeken van de paus aan Bogota, het voormalige conflictgebied Villavicencio, Medellin en Cartagena.



De mis in Villavicencio zal bijgewoond worden door 6.000 slachtoffers van het conflict dat meer dan een halve eeuw lang heeft gewoed tussen de regering en de FARC. President Juan Manuel Santos ontving in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede voor het vredesverdrag met de linkse guerillabeweging.



Vredesproces

De circa 7.000 strijders van de FARC hebben inmiddels de wapens ingeleverd bij de Verenigde Naties, maar er zijn nog steeds vele Colombianen gekant tegen het vredesproces. Het langverwachte bezoek van de paus moet het proces een steun in de rug geven.



Met spanning wordt ook uitgekeken naar wat paus Franciscus zal zeggen over de diepe politieke en economische crisis in buurland Venezuela. De Argentijnse kerkvorst had president Nicolas Maduro eerder al gewaarschuwd voor het einde van de democratie in zijn land.



Voor Franciscus hadden ook paus Paulus VI in 1968 en paus Johannes Paulus II in 1986 al een bezoek gebracht aan Colombia.