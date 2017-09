Ondertussen in Miami: lege winkelrekken en dichtgespijkerde huizen

Dieter Nijs, IB

7/09/17 - 02u35 Bron: eigen berichtgeving

Lege rekken in Miami: alle zaklampen en regenkleding in deze hardwarezaak zijn uitverkocht in afwachting van orkaan Irma. © Dieter Nijs.

ORKAAN IRMA Onze man in Miami zag dat de inwoners het zekere voor het onzekere nemen en voorbereidingen treffen tegen de komst van orkaan Irma.

Alles wat bij de doortocht van een orkaan van pas kan komen, zoals regenkleding, zaklampen, batterijen, werd massaal door de mensen ingeslagen, met lege winkelrekken tot gevolg:

Ook het hele batterijenassortiment is compleet uitverkocht. © Dieter Nijs.