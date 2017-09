Catalaanse regering ondertekent decreet over onafhankelijkheidsreferendum

Bewerkt door: ib

President van de Catalaanse regering Carles Puigdemont (rechts) tekent een decreet dat het onafhankelijkheidsreferendum mogelijk maakt. © afp.

De Catalaanse regering heeft gisterenavond het decreet ondertekend dat een referendum bijeenroept over de onafhankelijkheid van de regio. Dat heeft een woordvoerder van de regionale regering meegedeeld.

Het decreet werd gisterenavond ondertekend door de voltallige Catalaanse regering. Dat moet duidelijk maken dat het de regering menens is met het geplande referendum op 1 oktober, dat eerder op de dag de zegen kreeg van het regionale parlement in het noordoosten van Spanje.



Het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum zorgt voor zware spanningen met de centrale regering in Madrid. Die kondigde woensdag prompt aan dat ze naar het grondwettelijk hof trekt om de stemming in het parlement over de volksraadpleging te annuleren.



Symbolische volksraadpleging

De Catalaanse separatisten eisen al jaren een referendum dat op de instemming zou kunnen rekenen van de Spaanse staat, naar het voorbeeld van Schotland in 2014. In datzelfde jaar werd in Catalonië ook al een symbolische volksraadpleging gehouden. Tachtig procent van de 2,3 miljoen opgedaagde kiezers sprak zich toen uit voor onafhankelijkheid.