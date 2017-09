"90 procent van Barbuda is verwoest, eiland is compleet onbewoonbaar, Sint-Maarten van de buitenwereld afgesloten"

TT

6/09/17 - 23u13 Bron: Reuters, The Guardian, ANP

© afp.

Orkaan Irma Na de doortocht van orkaan Irma vanmorgen is het nog altijd niet duidelijk hoe het kleine eilandje Barbuda eraan toe is. Sinds vamorgen, toen Irma aan land ging, is er amper nog contact geweest met het 1.800 inwoners tellende gebied. De premier van het staatje Antigua en Barbuda vreest dat 90 procent van het eiland compleet verwoest is. Er is voorlopig sprake van minstens één dode.

The huge eye of Category 5 Hurricane #Irma completely engulfed the island of Barbuda last night, captured by the Suomi NPP #VIIRS overpass. pic.twitter.com/BKNFgx8r4V — UW-Madison CIMSS (@UWCIMSS) Des images de #Barbuda, première île frappée par #OuraganIRMA ce matin via ABS Television pic.twitter.com/hUmcMHvLmz — Keraunos (@KeraunosObs) Orkaan Irma kon vandaag niet centraler over Barbuda passeren: op satellietbeelden was te zien hoe het volledige eiland op een gegeven moment in het oog van de storm lag.



Barbuda is het kleinste eiland (160 km2) van het landje Antigua en Barbuda, en het gebied dat vandaag als eerste door Irma is getroffen. Alle contact met de buitenwereld is sindsdien verloren en er wordt gevreesd voor massaal veel schade en mogelijk ook een hoog aantal slachtoffers.



Premier Gaston Browne is vanavond aangekomen op Barbuda en zei in een eerste interview geëmotioneerd dat wel 90 procent van de infrastructuur op het eiland volledig is weggevaagd. "Compleet verwoest, compleet verwoest", was het weinige dat Browne kon uitbrengen. Zestig procent van de bevolking zou dakloos zijn. De schade zou 150 miljoen dollar bedragen. De premier roept op het volledige eiland te evacueren omdat het onbewoonbaar is geworden: naast de verwoeste gebouwen is er nergens nog elektriciteit.



De regering bevestigt dat er voorlopig één dode is gevallen, een kind dat omkwam toen de moeder haar getroffen huis wilde verlaten. Eerder vandaag, voor hij op het eiland was aangekomen, zei hij nog dat iedereen in Barbuda veilig was.



Puerto Rico vreest voor immense schade

In Puerto Rico, waar Irma de komende uren aan land komt, wordt ondertussen gevreesd voor immense schade aan basisinfrastructuur zoals elektriciteitsleidingen. Het zal mogelijk maanden en geen dagen of weken duren vooraleer alle schade hersteld kan worden. PM just keeps repeating 'totally demolished" over and over. "This is a national disaster". Line is breaking up. So distressing — Lauren Dobson-Hughes (@ldobsonhughes)

"Sint Maarten is van de buitenwereld afgesloten" Het door orkaan Irma getroffen Sint-Maarten is nauwelijks bereikbaar en daardoor vrijwel afgesloten van de buitenwereld. Dat heeft de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk gisterenavond gezegd. In het televisieprogramma Pauw zei Plasterk dat er door de onbereikbaarheid nog geen goed beeld is van de situatie. De minister noemt dat een "akelige gedachte". Hij herhaalde dat er veel schade is, ook aan belangrijke toegangspunten. Zo is het vliegveld ernstig beschadigd en de toegang tot de haven ook moeilijk. Hij wees erop dat de elektriciteit en verbindingen zijn uitgevallen. Daardoor is ook nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn.



NH90-helikopter

Nederlandse militairen zijn intussen druk bezig om een beter beeld te krijgen van de situatie op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Dat gebeurt met patrouilles op de grond en door met een NH90-helikopter over het rampgebied te vliegen.



Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Zeeland is inmiddels dicht bij de kust van Sint-Maarten. Behalve dit schip is ook Zr.Ms. Pelikaan in de buurt van de eilanden om hulp te bieden. De schepen hebben extra mensen, vrachtwagens, waterwagens, een legerambulance, een bulldozer, bootjes en patrouillewagens aan boord.



Plasterk zei ook dat het verzoek is gekomen om een vliegtuig te sturen met mensen en materiaal. Volgens Plasterk is dat mogelijk, maar zal het toestel wel eerst moeten kunnen landen. Daarom moet eerst het vliegveld worden vrijgemaakt.



Morgenvroeg om 10.00 uur vindt in Nederland een vergadering plaats van de ministers die het meest betrokken zijn bij de hulpverlening op de eilanden. Premier Mark Rutte zal de vergadering leiden.