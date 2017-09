Wat is er gebeurd met de 1.600 inwoners van Barbuda? Contact met eiland al 14 uur verloren

TT

Orkaan Irma Na de doortocht van orkaan Irma vanmorgen is het nog altijd niet duidelijk hoe het kleine eilandje Barbuda eraan toe is. Niemand heeft in de afgelopen 14 uur, sinds Irma aan land ging, nog contact gehad met het 1.600 inwoners tellende gebied. Volgens de eerste berichten vreest de premier van het staatje Antigua en Barbuda dat 90 procent van het eiland compleet verwoest is.

Orkaan Irma kon vandaag niet centraler over Barbuda passeren: op satellietbeelden was te zien hoe het volledige eiland op een gegeven moment in het oog van de storm lag.



Barbuda is het kleinste eiland (160 km2) van het landje Antigua en Barbuda, en het gebied dat vandaag als eerste door Irma is getroffen. Alle contact met de buitenwereld is sindsdien verloren en er wordt gevreesd voor massaal veel schade en mogelijk ook een hoog aantal slachtoffers.



Premier Gaston Browne is vanavond aangekomen op Barbuda en zei in een eerste interview geëmotioneerd dat wel 90 procent van de infrastructuur op het eiland volledig is weggevaagd. "Compleet verwoest, compleet verwoest", was het weinige dat Browne kon uitbrengen. Eerder vandaag, voor hij op het eiland was aangekomen, zei hij nog dat iedereen in Barbuda veilig was. PM just keeps repeating 'totally demolished" over and over. "This is a national disaster". Line is breaking up. So distressing — Lauren Dobson-Hughes (@ldobsonhughes)