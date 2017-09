Amerikaan drinkt te veel hoestsiroop en vermoordt zijn vrouw

Barbara de Jong

6/09/17 - 20u32

Matthew Phelps verscheen dinsdag in gevangenisplunje voor de rechter die moest beslissen over zijn verdere aanhouding. Phelps wordt beschuldigd van moord. © ap.

Een 29-jarige Amerikaan vond vrijdag zijn vrouw in een plas bloed naast het bed. Tot zijn stomme verbazing bleek hij haar vermoord te hebben, vermoedelijk omdat hij te veel hoestsiroop had gedronken.

Slachtoffer Lauren Phelps. © Instagram hugelmaierla.

In totale paniek belde Matthew Phelps het alarmnummer. Zijn vrouw - met wie hij nog geen jaar getrouwd was - lag hevig bloedend op de grond. Ze bleek meerdere keren gestoken in hun woning in Raleigh in North-Carolina. Lauren werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar daar bleek ze al te zijn overleden.



Dromen

In een vlaag van verstandsverbijstering zou Phelps zijn echtgenote om het leven hebben gebracht, zo bleek uit gesprekken met de alarmcentrale waar Amerikaanse media over berichten. "Ik lag te dromen en toen ik het licht aandeed lag ze dood op de grond. Ik zit helemaal onder het bloed en er ligt een bebloed mes op het bed. Ik denk dat ik het heb gedaan." Na een lange pauze vervolgde hij: "Ik kan niet geloven dat ik dit heb gedaan."



"Een goed gevoel"

Phelps gaf toe dat hij Coricidin had genomen, een medicijn tegen hoest en verkoudheid. Hij kon niet slapen en het medicijn gaf hem 'een lekker gevoel'. Hij erkende te veel van het middel te hebben genomen.



Coricidin Cough & Cold - het medicijn dat Phelps nam - is een product van Bayer. Het farmaceutische bedrijf heeft zijn medeleven betuigd aan de familie maar ontkent dat het medicijn kan aanzetten tot moord. "Veiligheid staat bij al onze producten hoog in het vaandel. We monitoren dit regelmatig. Er is alleen geen bewijs dat Coricidin zou leiden tot gewelddadig gedrag'', zegt een woordvoerder tegen de Amerikaanse site Buzzfeed.



Het koppel trouwde vorig jaar november. Phelps studeerde theologie aan het Clear Creek Baptist Bible College. Hij wilde predikant worden, zijn vrouw werkte op een zondagsschool.



Lauren zette vaak foto's van haar en haar echtgenoot op Instagram en daaruit bleek dat het wel goed zat tussen de twee. Zo schreef ze op Valentijnsdag: "Ik voel mij zo gezegend dat ik jou heb. God wist precies wat hij deed. Onze paden waren perfect gepland om elkaar op het juiste moment te ontmoeten." Phelps zit vast voor moord.



Coricidin bestaat uit dextromethorfan, een bestanddeel dat ook in te vinden is in hoestsiropen die hier te koop zijn. Volgens de website van de verslavingszorg Jellinek kan bij een hoge dosis een roes optreden die in de buurt komt van middelen als ketamine.