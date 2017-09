Winkeldievegge wrikt zich uit handboeien en stuift ervandoor in politiewagen

Bewerkt door: LB

video Duidelijk geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, deze 33-jarige vrouw uit Texas. Zaterdag werd Toscha Sponsler aangehouden op verdenking van winkeldiefstal. De vrouw werd in de boeien geslagen en in de patrouillewagen gezet.

Maar terwijl de agenten haar tassen met gestolen goederen doorzochten, slaagde de vrouw er niet alleen in haar veiligheidsgordel los te maken maar wrikte ze haar handen ook vrij uit de handboeien. Vervolgens klauterde ze over de scheiding in de patrouillewagen en nam ze plaats achter het stuur.



Ze stoof ervandoor en de agenten moesten de achtervolging inzetten. Die duurde 23 minuten en Sponsler haalde daarbij snelheden van ruim 150 per uur. Uiteindelijk verloor ze de controle over het stuur, waarna ze andermaal kon gearresteerd worden. Tijdens haar dolle vlucht probeerde ze nog een wapen in de wagen te bemachtigen dat echter vergrendeld zat.



Sponsler weigerde medische bijstand en werd meteen overgebracht naar de gevangenis van Angelina, waar ze vastzit op beschuldiging van ontsnapping met bedreiging met een dodelijk wapen, het aanvallen van agenten, het bezit van drugs en "het vermijden van een arrestatie met een voertuig" en het onrechtmatig gebruik van dat voertuig.