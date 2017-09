Amerikaans parlement maakt 8 miljard vrij voor noodhulp na orkaan Harvey

Door: redactie

6/09/17 - 18u53 Bron: ANP

De schade wordt geschat op 150 tot 180 miljard dollar. © afp.

orkaan Harvey Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ongeveer 8 miljard dollar (ruim 6,7 miljard euro) vrijgemaakt voor noodhulp voor slachtoffers van de orkaan Harvey in Texas en voor herstelwerk. De Senaat zal er nog een besluit over moeten nemen.

President Donald Trump had het Congres om de bijna 8 miljard dollar aan noodhulp gevraagd.



Harvey was eind vorige maand de zwaarste orkaan die Texas in een halve eeuw trof en richtte enorme schade aan, met tientallen doden. Vooral in en rondom de stad Houston werden grote verwoestingen aangericht, als gevolg van overstromingen. De schade wordt geschat op 150 tot 180 miljard dollar.