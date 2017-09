Krachtigste uitbarsting in jaren op de Zon waargenomen

TT

Wetenschap Op onze Zon heeft zich vandaag de krachtigste uitbarsting sinds 2006 voorgedaan, zo heeft de gezaghebbende website space.com op gezag van de Amerikaanse weerdienst NOAA gemeld.

Eerst was er om 11.10 uur Belgische tijd een zonnevlam van de klasse X2.2, waarbij X de zwaarste klasse is. Maar dat was nog klein bier ten opzichte van wat er om 14.02 uur, volgens spaceweatherlive.com vrij onverwacht, gebeurde: een explosie van de klasse X9.33 vanuit de grote zonnevlek AR2673.



De laatste uitbarsting van de klasse X9 was in 2006, weet space.com. Het is ook de zwaarste uitbarsting van de 23ste en 24ste zonnexyclus, aldus het gespecialiseerde spaceweatherlive.com



Röntgen- en ultraviolettestraling van de uitbarsting ioniseerde de bovenste laag van de atmosfeer, met uitvallen van korte golfradio aan de dagzijde van onze planeet, meldde de site spaceweather.com.



Mogelijk ontstond er ook een plasmawolk (CME). Indien dit het geval zou zijn, kunnen sommige aardse lieden beginnen dromen van poollicht.