DNA-proef bewijst: 61-jarige Spaanse die lichaam van Salvador Dalí liet opgraven, is niet zijn dochter

TT

6/09/17 - 17u37 Bron: La Vanguardia, El Pais

Dali in 1972. © afp.

Spanje De surrealistische Spaanse kunstenaar Salvador Dalí is niet de vader van de 61-jarige vrouw uit Girona die om de opgraving van zijn lichaam had gevraagd. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen, zo melden Spaanse media en is bevestigd door de Dalí-stichting.

Het lichaam van Dali werd eind juli opgegraven. © epa. © afp.

De testen bewijzen dat Pilar Abel niet de dochter is van Dali (...) Er is geen vader-dochterrelatie tussen beide", klink het in een mededeling van de stichting.



Het gebalsemde lichaam van Dalí werd op 20 juli opgegraven in het Dalí-museum in Figueras, nadat een rechter daartoe eerder de opdracht had gegeven. Een 61-jarige vrouw was naar de rechtbank getrokken met de claim dat zij de dochter van de schilder was. Volgens haar had Dalí in de jaren 50 een affaire met haar moeder, die toen zijn huishoudster was.



Maar die claim klopt niet, schrijven La Vanguardia en El País vandaag. Er is tussen beide personen geen enkele relatie, zo heeft het DNA-onderzoek aangetoond. Officieel is die informatie nog niet, maar de rechter zou al van het resultaat op de hoogte zijn. Op 18 september volgt de definitieve uitspraak in de rechtbank.



Er werden bij de opgraving onder andere monsters van haren, tanden, nagels en botten genomen van het lichaam. Het lichaam bleek volgens aanwezigen nog in perfecte staat, zelfs Dalí's snor werd bewaard. Dalí stierf in 1989 aan hartfalen, op de leeftijd van 84 jaar. Er werd aangenomen dat hij geen kinderen had.