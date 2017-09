"Ze barricadeert nog elke avond haar slaapkamerdeur": 12 jaar cel voor sadist die meisje (6) waterboardde

Koen Van De Sype

Een Britse man die zich schuldig maakte aan de meest gruwelijke kindermishandeling, heeft een celstraf gekregen van 12 jaar. Garth Gatland (39) onderwierp zijn slachtoffertje (6) aan waterboarding, liet haar urenlang op blote voeten in een tredmolen lopen en verplichtte haar een houten lepel in de mond te nemen waarna hij erop sloeg met een hamer. Het kind is zwaar getraumatiseerd.

Alles gebeurde in het huis van de dader, dat er volgens een getuige uitzag als de gevangenis van Fort Knox. Daar voerde Gatland een terreurbewind en deelde hij naar willekeur gewelddadige straffen uit. Volgens de rechter was de enige motivatie van de man dat hij het leuk vond om wreedaardig te zijn. "Je hebt minstens één keer een natte doek over haar gezicht gelegd en water over haar neus en mond laten lopen zodat ze het gevoel kreeg dat ze verdronk", zei hij. "Je goot ook een emmer ijswater over haar hoofd, sloeg regelmatig op de zolen van haar voeten met een houten stok en liet haar 4,5 uur in een tredmolen lopen zodat ze daarna goed zou slapen."

Volgens de openbare aanklager Daniel Taylor hadden de folteringen een vernietigende impact op het meisje. Ze verklaarde onder meer dat de politie haar gered had "uit de hel". Volgens de pleegmoeder van het kind heeft ze nog altijd "extreme angsten". "Ze is bang van koud water en water op haar gezicht", vertelt de vrouw. "Ze durft niet in een schuur naar binnen gaan en is doodsbang als er plots iemand achter haar staat die ze niet heeft gezien. Nog elke avond barricadeert ze de deur van haar slaapkamer met meubels en lakens voor ze gaat slapen. Om nog maar te zwijgen van de gruwelijke nachtmerries. Daarin wordt ze overal achtervolgd door een dreigende man in het zwart."



Psychiatrische hulp

De rechtbank hoorde ook hoe ze de komende maanden en jaren intensieve psychiatrische hulp nodig zal hebben. En dat zal ook het geval zijn voor een 15-jarige jongen die Gatland ook mishandelde. Ook hij was het slachtoffer van extreem geweld en werd onder meer zo hard in een stoel gesmeten dat die brak. "Het leven in dat huis was een hel", verklaarde die zelf. "Ik voelde me machteloos en dacht dat ik daar vast zou zitten voor de rest van mijn leven. Gelukkig heeft de politie ons bevrijd, nadat een vriend van Garth gezien had hoe hij het meisje mishandelde. Hij zal nooit tot inkeer komen en ik ben bang dat hij wraak gaat nemen omdat ik tegen hem getuig."



Spijt

Daar hoeft hij zich echter geen zorgen over te maken, want de dader verdwijnt voor minstens 12 jaar achter de tralies. Hij mag ook niet meer in de buurt komen van de kinderen. Volgens zijn advocaat kan het zijn dat hij niet veel spijt heeft, maar beseft hij wel goed dat hij schuldig is. Hij zou de meeste van de mishandelingen uitgevoerd hebben onder invloed van drugs.