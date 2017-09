Deense prins-gemaal Henrik lijdt aan dementie

Door: redactie

6/09/17 - 16u42 Bron: ANP

De Deense koningin Margrethe en prins-gemaal Henrik in april 2010, daags voor de 70ste verjaardag van de vorstin. © epa.

Prins-gemaal Henrik van Denemarken lijdt aan dementie. De 83-jarige echtgenoot van koningin Margrethe (77) is onderzocht door een team van specialisten, dat vervolgens de diagnose stelde.

Dat heeft het koninklijk huis in Kopenhagen meegedeeld, zo melden Deense media. De verstandelijke functies van de prins functioneren niet meer goed, zo luidt de officiële verklaring. Dat beïnvloedt zijn gedrag en reageren. Ook het vermogen om te oordelen en de emotionele beleving van iemand met dementie veranderen. De vorstin heeft mede namens de andere leden van de koninklijke familie verzocht de prins voortaan met rust te laten.



Prins Henrik heet eigenlijk Henri Marie Jean André graaf de Laborde de Monpezat. Hij is een Frans edelman uit Talence, bij Bordeaux. Hij huwde in 1967 met de toenmalige Deense prinses. Margrethe werd in 1972 koningin.