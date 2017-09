Erdogan: "Duitse uitspraken over toetreding Turkije tot EU doen denken aan nazisme"

Bewerkt door: ADN

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Duitse bondskanselier Angel Merkel (Archiefbeeld). © afp.

Turkije - EU De uitspraken van verschillende Duitse politieke zwaargewichten over Turkije, doen denken aan het "nazisme". Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag gezegd. De relaties tussen beide landen zitten op een dieptepunt.

"Het gaat om nazisme, het gaat om fascisme", aldus Erdogan tijdens een toespraak in Ankara.



Hij reageerde daarmee op uitspraken van de Duitse kandidaten voor het bondskanselierschap, de christendemocratische bondskanselier Angel Merkel (CDU) en de sociaaldemocratische kandidaat Martin Schulz (SPD), tijdens een verkiezingsdebat zondagavond, waarin enkele kritisch uitspraken genoteerd werden over een toetreding van Turkije tot de EU.



"Ik richt me tot Merkel: als u zelfs de huidige relaties tussen Turkije en de EU niet kan tolereren, wees dan moedig en zeg het", klonk het.

Onderhandelingen stopzetten Angel Merkel (CDU) en Martin Schulz (SPD) tijdens het verkiezingsdebat. © getty. Tijdens het verkiezingsdebat had Schulz ervoor gepleit de toetredingsonderhandelingen van de Europese Unie met Turkije dadelijk stop te zetten. Merkel reageerde daar tijdens het debat zelf iets terughoudender op, door te stellen dat een dergelijke beslissing niet alleen aan Duitsland, maar aan alle EU-lidstaten toekomt. Een regeringswoordvoerder dikte die laatste uitspraak maandag wat aan, door te benadrukken dat Merkel op een EU-top in oktober samen met de andere landen wil bekijken of de toetredingsonderhandelingen met Turkije afgebroken kunnen worden.