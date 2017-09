Spaanse regering trekt naar rechtbank tegen Catalaans onafhankelijkheidsreferendum

MV/TT

6/09/17 - 16u16 Bron: Belga

© epa.

Spanje De conservatieve regering in Spanje trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen een Catalaans onafhankelijkheidsreferendum. Meer bepaald zal ze vragen om de stemming in het Catalaanse parlement over de wet die de organisatie van de volksraadpleging goedkeurt, te annuleren. Die wet wordt momenteel besproken in het Catalaanse parlement.

© afp. Onder een immense media-aandacht debatteert het regioparlement in Barcelona vandaag over de afscheiding, zoals de regering van premier Carles Puigdemont die graag ziet. In het Catalaanse parlement heeft hij samen met zijn kleine coalitiepartner een meerderheid die onafhankelijkheid nastreeft. Aangenomen wordt dat het regioparlement voor het referendum stemt en voor maatregelen om de afscheiding van Spanje voor te bereiden.



Maar Spanje wil het zover niet laten komen. "De regering heeft aan het Grondwettelijk Hof gevraagd om de goedgekeurde akkoorden ongeldig te verklaren", zo liet Spaans vicepremier Soraya Saenz de Santamaria weten vanuit Madrid. Lees ook Catalonië bereidt schatkist voor op onafhankelijkheidsreferendum

IN KAART: De dodenweg van de terroristen van Barcelona en Cambrils

Verwacht u aan lange files uit Spanje door scherpere grenscontroles