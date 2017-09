Catalaanse regering roept onafhankelijkheidsreferendum uit voor 1 oktober

MV/TT

6/09/17 - 21u34 Bron: Belga

De Catalaanse premier Carles Puigdemont (centraal) en vicepremier Oriol Junqueras (links). © reuters.

Spanje De Catalaanse regering heeft vanavond formeel het decreet getekend waarmee het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober wordt georganiseerd. Het Catalaanse parlement had eerder vanavond na een zitting van twaalf uur de wet goedgekeurd die het referendum mogelijk moet maken. 72 parlementsleden stemden voor, 11 onthielden zich, en er waren officieel 0 tegenstemmen. De voltallige oppositie, die tegen het referendum is, had het parlement al verlaten bij de stemming.

El MHP @KRLS signa i promulga la Llei del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya. pic.twitter.com/VTVyYlGflE — Jaume Clotet (@jaumeclotet) Acabo de signar, amb tot el @govern, la convocatòria del referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Per la llibertat i la democràcia! pic.twitter.com/Q5h7z2abPN — Carles Puigdemont (@KRLS) Onder een immense media-aandacht debatteerde het regioparlement in Barcelona vandaag over de afscheiding, zoals de regering van premier Carles Puigdemont die graag ziet. In het Catalaanse parlement heeft zijn kartel Junts pel Sí samen met zijn kleine coalitiepartner CUP een absolute meerderheid die onafhankelijkheid nastreeft.



De oppositiepartijen in het parlement, de conservatieve PP, de sociaaldemocraten van PSC en de liberalen van Ciutadans verlieten na een dag verhit debat uiteindelijk nog voor de stemming het halfrond, Spaanse en Catalaanse vlaggen achterlatend op de oppositiebanken.



Premier Puigdemont ondertekende een klein uur na de goedkeuring de wet, waarmee ze ook formeel van kracht wordt. Nog een uur later werd de bijeenroeping van het referendum formeel ondertekend door de voltallige regering.



De conservatieve regering in Spanje kondigde vanmiddag al aan naar het Grondwettelijk Hof te trekken tegen de beslissing. Meer bepaald zal ze vragen om de stemming in het Catalaanse parlement te annuleren.



Spanje maakt zich sterk dat het referendum, gepland op 1 oktober, er nooit zal komen. Volgens de centrale regering is Spanje één en ondeelbaar en kan een regio zich volgens de grondwet niet van het land afscheiden. "De regering heeft aan het Grondwettelijk Hof gevraagd om de goedgekeurde akkoorden ongeldig te verklaren", zo liet Spaans vicepremier Soraya Saenz de Santamaria weten vanuit Madrid. ¿¿The Referendum Law has been approved by 72 pro-independence MP's and with the 11 abstentions of CSQEP.¿¿ — ANC International (@assemblea_int)