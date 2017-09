Twee mannen opgepakt bij antiterreuroperatie nabij Parijs, materiaal voor explosieven gevonden

Bewerkt door: ADN

Bij een antiterreuroperatie in Villejuif in Val-de-Marne nabij Parijs zijn vandaag twee lieden opgepakt, zo hebben Franse media gemeld.

De opgepakte mannen zijn de huurder van een appartement en een vriend van hem.



Een loodgieter had de veiligheidsdiensten gealarmeerd nadat hij in een appartement iets had gezien dat volgens hem ontstekers waren. In het appartement zijn gasflessen, elektrische bedrading en soldeerijzer gevonden.



Er is sinds de middag een ontmijningsoperatie aan de gang, het gebied is een ruime omgeving geëvacueerd.



