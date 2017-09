Ze hielden al van elkaar toen ze 11 waren, maar net voor hun huwelijk sloeg het noodlot toe

Koen Van De Sype

Een rouwende weduwnaar heeft op Facebook een aangrijpend eerbetoon gedeeld aan zijn jeugdliefde met wie hij exact een jaar geleden trouwde. Het huwelijk was extra emotioneel omdat Emmy kort ervoor te horen had gekregen dat de aanslepende buikpijn waar ze zo veel last van had, iets veel erger was dan wat de dokters aanvankelijk dachten.

Maar zes maanden nadat ze elkaar hadden teruggevonden, kreeg Emmy plots vreselijk nieuws. Ze waren net terug van een reis naar de Filipijnen en de jonge vrouw was naar de dokter getrokken omdat ze last had van aanhoudende diarree, opgezwollen lymfeklieren en vermoeidheid. Ze bleek een zeldzame vorm van kanker te hebben en Jake reisde meteen van Australië naar Londen om haar bij te staan.



Hormoon

"Mijn gezondheidsproblemen werden veroorzaakt door een extreem hoge hoeveelheid van het hormoon calcitonine, dat afgescheiden werd door de kankercellen", schreef de vrouw op haar blog. "Ik moest om het kwartier naar het toilet - dag en nacht - en dat nam al mijn krachten weg. Om nog te zwijgen van de pijn bij de toiletbezoeken, het gewichtsverlies en de onregelmatige menstruaties."

Enkele weken later besloot Jake Emmy ten huwelijk te vragen. In september vorig jaar stonden ze voor het altaar. Maar de kanker liet zich niet doen, want kort daarvoor kreeg Emmy te horen dat de ziekte intussen was uitgezaaid naar haar ruggengraat, haar beenderen, haar lever en haar longen. Ze zou nooit meer zwanger kunnen worden en had niet lang meer te leven.

In juni van dit jaar postte Jake op Facebook dat Emmy gestorven was. "Ik voel me helemaal leeg en verloren zonder haar. Ik kan in de wagen niet naar de passagiersstoel kijken zonder een vreselijke pijn te voelen die zich door mijn borst verspreidt. Er gaat geen moment voorbij dat ik haar niet mis. Ze was mijn noord, mijn zuid, mijn oost en mijn west. De reden dat ik wakker wilde worden 's morgens en dat ik een beter mens wilde zijn. Mijn beste vriend. Mijn vrouw. En mijn heldin."



Brugge

Hij startte een geldinzamelingsactie voor het Royal Marsden Cancer Charity, waarvoor hij samen met Emmy toen ze nog leefde ook al geld had opgehaald. Onder meer door een rit van 2.000 kilometer te ondernemen per tandem van Londen naar Kopenhagen. Tijdens die rit deden ze onder meer Brugge aan. Intussen staat de teller er al op meer dan 150.000 euro.