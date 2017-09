Brandweermannen roepen Europees parlement op tot actie na Grenfell Tower

MV

Aan het Europees parlement in Brussel zijn woensdagmiddag brandweermannen uit heel Europa bijeengekomen om er meer aandacht te vragen voor brandveiligheid. De Europese Unie moet bouwmaterialen beter testen, vinden ze. In juni kwamen in Londen nog meer dan 80 mensen om het leven bij een brand in de Grenfelltoren. De gevelbekleding van het gebouw zou er mee voor gezorgd hebben dat het vuur zich zo snel kon verspreiden.