Elf boten met Rohingya-vluchtelingen gekapseisd: minstens acht doden

6/09/17 - 14u12 Bron: Belga

Zeker acht mensen zijn verdronken toen elf bootjes, met aan boord Rohingya die van Myanmar naar Bangladesh vluchtten, kapseisden. Dat melden officiële bronnen in Bangladesh woensdag.

Op elk van de bootjes zaten volgens de autoriteiten zeker 25 mensen.



De twee landen delen een grens van 271 km. Tot nu zijn acht lichamen geborgen uit de Naf-rivier, die de grens vormt tussen Bangladesh en Myanmar, maar tientallen mensen zijn nog vermist.



In Myanmar wonen zowat 1 miljoen Rohingya, waar ze uitgesloten en vervolgd worden. Volgens cijfers van de autoriteiten in Bangladesh verblijven in het land intussen 400.000 leden van de moslimminderheid.