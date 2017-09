Man laat ouders uit India naar Florida overvliegen om zijn vrouw mee af te ranselen

JV

6/09/17 - 13u30 Bron: Washington Post

Devbir Kalsi, Jasbir Kalsi en Bhupinder Kalsi. © Hillsborough County Sheriff¿s Office.

Devbir Kalsi (33) liet zijn ouders uit zijn geboorteland India naar zijn woonplaats Florida overkomen om zijn vrouw hardhandig bij te vijzen. Kalsi's ouders hielpen hun zoon om Silky Gaind (net als haar man 33) eerst af te ranselen en dan op te sluiten. Gaind slaagde erin haar eigen ouders te verwittigen. Zo kon de politie een einde maken aan de wrede mishandeling.

Silky Gaind kreeg al een tijdje slaag van haar man Devbir Kalsi in Riverview, bij Tampa in de Amerikaanse staat Florida, waar ze wonen met hun éénjarige dochtertje. Zaterdag zag Gaind de kans om haar eigen ouders in India van de mishandelingen op de hoogte te stellen. Die verwittigden de lokale autoriteiten en de politie van Tampa greep meteen in.



Die zaterdag om 6u30 klopte een agent op de deur van de Kalsi's, maar hij werd niet binnengelaten. Het slachtoffer probeerde zelf open te doen, maar werd tegengehouden door haar man. Ze smeekte de agent schreeuwend om haar en haar dochtertje te redden. Daarop forceerde de politieman de doorgang. Hij stelde vast dat Gaind over heel haar lichaam bont en blauw zag. Waren ook aanwezig: Devbir Kalsi's ouders, die hij uit India had laten overvliegen om hem te helpen zijn "ongehoorzame" vrouw in toom te houden.



Volgens de politie was Kalsi vrijdag na een hevige ruzie "herhaaldelijk en met veel kracht" op Gaind beginnen kloppen. Toen die zichzelf verdedigde, deelden ook Kalsi's vader en moeder, Jasbir (67) en Bhupinder (61), rake klappen uit aan haar. Gaind had bovendien haar dochtertje in haar armen. Het meisje kreeg eveneens - zij het onopzettelijk - een slag in haar gezichtje. Vader Jasbir Kalsi bedreigde Gaind daarna nog met een keukenmes. Uiteindelijk sloten de Kalsi's Silky Gaind op in een kamer en namen haar gsm af.



De drie mishandelaars werden gearresteerd en op verscheidene juridische gronden aangeklaagd.



In India is het niet ongebruikelijk dat een man de hulp van zijn ouders inroept om zijn echtgenote te tuchtigen, schrijft de Washington Post. Volgens een verslag van Unicef uit 2012 vond toen maar liefst 57 procent van de jonge Indiërs dat vrouwen slaan moest kunnen.