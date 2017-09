Duitsers zien toekomst van hun land positiever in dan buurlanden

MV

6/09/17

Duitsers zien de toekomst van hun land positiever in dan veel van hun Europese buren. Dat blijkt uit een bevraging van de Bertelsmann-stichting.

Volgens de peiling is 59 procent van de Duitsers ervan overtuigd dat het de goede richting uitgaat met Duitsland. Ter vergelijking: slechts 13 procent van de Italianen denkt zo over Italië, in Groot-Brittannië gaat het om 31 procent, in Frankrijk 36 procent.



Het Duitse cijfer is een grote stap voorwaarts in vergelijking met eerder dit jaar: in maart zag slechts een derde (32 procent) van de Duitsers de toekomst van zijn land positief evolueren.



Over de evolutie van de Europese Unie zijn de Duitsers daarentegen pessimistischer: bijna drie vierde (72 procent) vindt dat de EU zich niet in de juiste richting ontwikkelt. Enkel in Italië (83 procent) is men nog kritischer voor de EU.