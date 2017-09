Hun Tinderdate ging geweldig, tot ze besloot om in zijn flat naar groot toilet te gaan

Koen Van De Sype

Ze hadden allebei naar rechts geswipet toen ze elkaar tegenkwamen op Tinder en er was ook effectief een date van gekomen. Die ging zo goed dat ze na een etentje op restaurant in het Britse Bristol naar de flat van Liam Smyth trokken om er nog wat tv te kijken en een glaasje wijn te drinken. Een perfecte avond, dus. Tot zijn date merkte dat ze naar het groot toilet moest.

De man deed zijn verhaal online en beschrijft hoe de vrouw even later met paniek in de ogen weer de woonkamer instormde. "Ik heb een grote boodschap gedaan en het toilet wilde niet doortrekken", vertelde ze. "Ik weet niet waarom ik het deed, maar ik panikeerde en viste alles uit de pot. Ik draaide het in toiletpapier en gooide het door het raam."



Afgesloten

Alleen, door een vreemde twist in de constructie van het appartement zat er in de badkamer een dubbel raam: eentje langs de binnenkant - dat open kon - en eentje langs de buitenkant - dat dicht zit. Tussen die twee was een afgesloten ruimte van een halve meter breed en daar was het 'pakketje' ingevallen. Lees ook Maandag populairste dag voor online daten, met deze tips wordt dat een succes

De vrouw bracht echter zelf een oplossing aan. "Ze is amateurgymnast en was ervan overtuigd dat ze zich tussen de twee ramen kon wringen en het pakje er weer uit kon halen. Ik gaf haar een zetje en ze ging met haar hoofd omlaag de krappe ruimte in. Het lukte. Ze viste het pakje op en gaf het aan me door. Vervolgens vroeg ze een beetje hulp om weer uit de ruimte te raken. Ik nam haar pols en trok, maar ze zat vast. Compleet. Het lukte niet om er weer uit te raken." (lees hieronder verder) © GoFundMe. © GoFundMe.

Toen ze 15 minuten ondersteboven in de opening had gehangen, werd Liam ongerust over haar welzijn. Hij belde daarop de brandweer. "Die kwam meteen ter plaatse en nadat ze uitgelachen waren, haalden ze hun materiaal boven om haar te bevrijden", schrijft hij. "Het duurde nog eens 15 minuten en ze moesten er het binnenste venster voor kapotmaken. Maar ze raakte gelukkig niet gewond." (lees hieronder verder) © GoFundMe.