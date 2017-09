Lange mensen lopen groter risico op trombose

MV

6/09/17 - 12u15 Bron: Belga

© thinkstock.

Hoe groter de man of vrouw, hoe groter het risico dat er zich bloedstolsels vormen in de bloedvaten, ook wel tromboses genoemd. Die bevindingen hebben Zweedse wetenschappers gepubliceerd in het vakblad "Circulation: Cardiovascular Genetics". Als de resultaten bevestigd worden, zal naast overgewicht ook de lichaamslengte meespelen in de beoordeling van de risico's op een trombose, zegt hoofdauteur van de publicatie Bengt Zöller van de Lund universiteit van Malmö.