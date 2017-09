Groep terroristen opgepakt die "grootschalige aanslagen" voorbereidde in Spanje en Marokko

Bewerkt door: ADN

6/09/17 - 11u45 Bron: Belga

© epa.

De Spaanse en Marokkaanse autoriteiten hebben een "jihadistische terreurcel" opgerold. Er werden zes mannen opgepakt, één in de Spaanse enclave Melilla en vijf in Marokko. Ze worden verdacht van de voorbereiding van "grootschalige aanslagen" in Spanje en Marokko, zo kondigen de Spaanse en Marokkaanse autoriteiten vandaag aan.

© epa.

Vijf van de zes opgepakten hebben de Marokkaanse nationaliteit, van wie er een wettelijk in Spanje verbleef. De zesde gearresteerde heeft de Spaanse nationaliteit, maar is van oorsprong Marokkaans.



Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken hield de cel besloten nachtelijke meetings. Daarbij trainden ze zich fysiek en simuleerden ze aanslagen met onthoofdingen en waarbij de keel doorgesneden werd. Bedoeling was de aanslagen te plegen op Spaans en Marokkaans grondgebied.



De arrestaties komen drie weken na de aanslagen in Catalonië, in het noordoosten van Spanje, waarbij zestien doden en meer dan 120 gewonden vielen. Die werden gepleegd door jonge Marokkanen die in Spanje waren opgegroeid. Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) eiste de aanslagen op.