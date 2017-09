Intel moet Europese boete van ruim 1 miljard euro uit 2009 nog niet betalen

MV

De Amerikaanse chipproducent Intel moet de boete van 1,06 miljard euro die hij in 2009 kreeg van de Europese Commissie, nog niet betalen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie stuurt de zaak terug naar het Gerecht, een lagere instantie van dat EU-Hof, dat de boete eerder had bevestigd.

Intel kreeg de boete wegens misbruik van machtspositie. Het zou in de periode 2002-2007 computerproducenten met kortingen hebben aangezet om Intel-chips in hun producten te gebruiken en niet de chips van concurrent AMD. Ook werd elektroketen Media-Saturn betaald om alleen computers met Intel-processoren te verkopen.



Intel ging tegen de boete in beroep bij het Gerecht van de Europese Unie, dat dat beroep in 2014 verwierp. Daarop trok Intel naar het Europees Hof van Justitie, dat nu van oordeel is dat het Gerecht geen rekening heeft gehouden met alle argumenten van Intel. Het Gerecht moet zich dus opnieuw over de kwestie buigen.



De boete van 1,06 miljard euro was destijds een record voor een enkel bedrijf. In juni van dit jaar werd dat record verpulverd, toen de Europese Commissie een boete van 2,42 miljard euro oplegde aan Google. De Amerikaanse internetgigant werd bestraft omdat hij misbruik maakte van de dominante marktpositie van zijn zoekmachine om zijn online shoppingdienst Google Shopping een onrechtmatig voordeel te geven op de concurrenten.