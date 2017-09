Zikavirus een wapen tegen kwaadaardige hersentumor?

EB

Het zikavirus kan verwoestende gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het hersenweefsel van foetussen. Maar het kan paradoxaal genoeg ook een wapen worden in de strijd tegen glioblastoom, de meest voorkomende hersentumor bij volwassenen.

Glioblastoom is één van de meest kwaadaardige tumoren. Bij geen enkele andere vorm van kanker is het aantal verloren levensjaren zo groot en de meeste patiënten overlijden binnen de twee jaar na de vaststelling van de ziekte.



Indien mogelijk wordt de tumor verwijderd en wordt de patiënt nadien behandeld met chemotherapie en radiotherapie. Maar misschien biedt het zikavirus, tot dusver enkel aanzien als een bedreiging voor de volksgezondheid, nieuwe perspectieven.



"We hebben aangetoond dat het zikavirus de cellen van glioblastoom kan vernietigen die bestand zijn tegen de huidige therapieën en de kanker zo agressief maken", legt professor Michael Diamond van de Washington University School in St. Louis uit.



Toegediend aan muizen

Voor de studie, waarvan de resultaten verschenen in het Journal of Experimental Medicine, hadden de vorsers het virus ingespoten in de hersenen van muizen. Twee weken later bleek de tumor bij die dieren aanzienlijk ingeperkt te zijn. Ze bleven ook langer in leven dan soortgenoten die een placebo kregen.



Het zikavirus, dat doorgaans wordt overgedragen door muggen, valt de stamcellen van de hersenen aan. Die zijn in grote getale aanwezig bij borelingen, maar veel minder bij volwassenen. Daarom zouden de nadelige gevolgen voor volwassenen niet zo groot zijn.



De vorsers hopen binnen anderhalf jaar te starten met klinisch onderzoek.