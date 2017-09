Nieuw-Zeelandse doet zeldzaam UFO-huis aan zee van de hand

© Juanita Clearwater.

Er werden er nog geen honderd van gemaakt en ze zijn gegeerd: de Futurohuisjes. In Warrington op het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland staat er nu eentje te koop. Eigenaars Juanita Clearwater kan voor haar UFO-vormige optrekje dan ook rekenen op heel wat interesse, zelfs internationaal.

De woonst heeft ook nog eens zicht op een baai en staat op een perceel grond van 1.032m². Het heeft een toegang in ruimteschipstijl en is voorzien van ingebouwd meubiliair, van 1 slaapkamer en van 1 badkamer. Er is verder een garage en een werkplaats. Het is toegelaten een groter huis op het terrein te bouwen en de Futuro in te richten als gastenverblijf, bijvoorbeeld. De prijs is overeen te komen, maar zal ergens schommelen rond 240.000 euro.



Het was de Finse architect Matti Suuronen die in 1968 de 'ruimteschepen' als draagbare prefab skichalets ontwierp. Als bouwmateriaal voor zijn eivormige constructie gebruikte hij met glasvezel versterkte polyesterplastiek. Minder dan 100 exemplaren werden er gefabriceerd.



"Het is als een boomhut voor volwassenen", vat de huidige eigenares van de Futuro in Warrington, Juanita Clearwater, het mooi samen. Zij is zelf architecte en droomde altijd al van zo'n Futuro. Vier jaar geleden kocht ze deze in het kustdorpje Warrington bij Dunedin in Nieuw-Zeeland als vakantiehuisje. Haar Futuro was een van de twaalf die in Christchurch onder licentie werden gebouwd. Na de Commonwealth Games van 1974 werd het bouwwerk in Warrington neergepoot. Clearwater wil het enkel verkopen aan iemand die het huisje ook op die plaats zal laten staan.



Eigenlijk wou ze niet verkopen, maar ze komt nog maar zelden in Warrington en voelt zich "egoïstisch" als ze het unieke vastgoed in die omstandigheden toch zelf zou behouden. Haar 'schip' overbrengen naar Christchurch, waar ze werkt en woont, per boot op per helikopter was een optie, maar ze wil dat het blijft op de plek waar het zich al meer dan veertig jaar bevindt. "In de VS zijn er heel wat die na al die tijd verkommerd en verloederd zijn", zegt ze. "In Nieuw-Zeeland verkiezen we gelukkig de geschiedenis die we hebben te bewaren."



Wie het koopt is voor Clearwater belangrijker dan wat die ervoor geeft. "Ik wil dat het naar iemand gaat die, net als ik, er al zijn hele leven eentje wil. Het is nu tijd om het door te geven."