Succesvolle oorlogsfotograaf ontmaskerd als fraudeur

6/09/17 - 01u30 Bron: The Guardian, BBC, Twitter

Een 'fake' foto van fotograaf Eduardo Martins. © Fake photographer Eduardo Martins.

De Braziliaanse oorlogsfotograaf Eduardo Martins - een surfer die leukemie overleefde en zich vervolgens op fotografie stortte en snel carrière maakte als gevierde oorlogsfotograaf, blijkt zijn hele oeuvre bij elkaar te hebben gestolen. Het schandaal kwam aan het licht na onderzoek van BBC Brasil.

"Catch Me If You Can": Brazilian fake war photographer Eduardo Martins (fake name?) may be hiding in Australiahttps://t.co/VEU8BZWTIW pic.twitter.com/gyD3IxV3AH — SBS Portuguese (@sbsportuguese) Mon Sep 04 00:00:00 MEST 2017

De harde foto's die Martins nam in 's werelds meest wrede oorlogszones zorgde ervoor dat zijn reputatie snel groeide: hij gaf online interviews, werd gepubliceerd in grote media met wereldwijd bereik en had 120.000 volgers op fotoplatform Instagram.



De knappe Braziliaan met zijn blonde krullen nam het publiek voor zich in met zijn onwaarschijnlijke verhaal: dat van een surfer die leukemie overleefde en een nieuwe betekenis aan zijn leven gaf door conflicten over de hele wereld in beeld vast te leggen. Zijn dramatische beelden werden gepubliceerd in The Wall Street Journal, Vice en de BBC, om maar een paar grote namen te noemen.



Fake

Maar niets bleek waar te zijn van dat mooie verhaaltje: een onderzoek door BBC Brasil bracht aan licht dat Martin zijn foto's stal en vaak met Photoshop bewerkte om ze minder 'herkenbaar' te maken: soms verkocht hij foto's die door iemand anders in Irak geschoten waren door als foto's die hij zelf in de Gazastrook gemaakt had. Slachtoffers van het plagiaat waren onder andere de Brit Max Hepworth-Povey en de Amerikaanse fotograaf Daniel C. Britt. Die laatste liet in een verklaring weten "geen idee te hebben dat zijn foto's de laatste twee jaar door een 'social media geek' werden misbruikt en dooverkocht."



De ontdekking van de fraude stuurde dan ook een schokgolf door de Braziliaanse en internationale fotografiegemeenschap.