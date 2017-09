Toeristen moeten eilandengroep Florida Keys verlaten door orkaan Irma

Door: redactie

5/09/17 - 22u21 Bron: Belga

© ap.

Toeristen moeten vanwege de naderende orkaan Irma morgenochtend het eilandenarchipel Florida Keys verlaten. Dat hebben de aurtoriteiten aangekondigd. Later zullen ook de inwoners van de eilanden gevraagd worden hun woningen te verlaten.

"Als je voor de Florida Keys het 'worst-case scenario' zou willen creëren, dan krijg je wat we kunnen verwachten door orkaan Irma", aldus de directeur van het rampencentrum van Monroe County, Martin Senterfitt.



De orkaan, die momenteel koers zet naar de Caraïben, heeft de krachtigste of zwaarste categorie bereikt en is een "extreem gevaarlijke orkaan" van categorie 5 geworden. Het is nog niet duidelijk of Irma in het weekend ook aan land zal gaan in Florida.



"Hoe vroeger de mensen vertrekken, hoe beter", aldus Senterfitt nog. "We vragen met klem aan de mensen om te evacueren. Je kunt het je niet veroorloven om op een eiland te blijven als er een orkaan van categorie 5 op je afkomt. Het grootste deel van deze archipel ligt slechts drie tot vijf voet (90 tot 150 centimeter, red.) boven het zeeniveau. Met de golven die we verwachten, is die niet de plaats om te verblijven."