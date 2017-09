"Geef Rohingya nationaliteit of legale status"

Bewerkt door: IVI

5/09/17

Al meer dan 73.000 Rohingyamoslims zijn gevlucht naar buurland Bangladesh. © afp.

De Rohingyamoslims in Myanmar "riskeren etnische zuivering", zegt de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Antonio Guterres roept daarom op om hen een nationaliteit te geven of een veilige wettelijke status.

Antonio Guterres © photo news.

Hun "lange geschiedenis van discriminatie, hopeloosheid en armoede" in de deelstaat Rakhine en hun benarde situatie "hebben al veel te lang geëtterd".



"Het is niet langer mogelijk een effectief plan uit te stellen om de kernoorzaken aan te pakken", klinkt het. Met een nationaliteit, of een legale status, kunnen ze volgens hem een normaal leven leiden met vrijheid van beweging, toegang tot de arbeidsmarkt, onderwijs en gezondheidsdiensten.



In Rakhine in Myanmar leven meer dan een miljoen Rohingya. Sinds eind augustus is daar een nieuwe golf van geweld uitgebroken tegen de moslimminderheid, met bijna 400 doden. In Myanmar is de meerderheid boeddhistisch. De Rohingya worden sinds decennia gediscrimineerd, uitgesloten en vervolgd.