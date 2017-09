"Kleinere samenwerkingsverbanden binnen EU zullen leiden tot ontmanteling van de Unie"

Bewerkt door: IVI

Polen wil dan toch niet weten van een EU met verschillende snelheden. Dat heeft president Andrzej Duda verklaard. Volgens de conservatieve Duda zal het concept leiden tot "nieuwe brexits" en uiteindelijk tot de ontmanteling van de EU. In maart hadden de Polen nog samen met de 26 andere lidstaten hun fiat gegeven voor een conceptnota over de toekomst van de EU, mét daarin het idee voor kleinere samenwerkingsverbanden binnen de Unie.

De notie van een Europa dat aan verschillende snelheden moet kunnen werken, wordt vooral verdedigd door de West-Europese lidstaten, Spanje en Italië. Het idee is dat landen die op bepaalde domeinen hun samenwerking willen versterken als een consensus met alle lidstaten onmogelijk is, dat moeten kunnen.



"Tweederangslidstaten"

De meer oostelijk gelegen landen stonden in eerste instantie erg weigerachtig tegenover de plannen. Ze vreesden dat ze de facto tot tweederangslidstaten zouden worden veroordeeld. In maart werd dan toch een akkoord bereikt over een formulering die ook voor de Visegradlanden (Slovakije, Tsjechië, Hongarije en Polen) verteerbaar is, maar dat laatste land krabbelt nu dus terug.



"Begin van het einde"

Als de Europese Unie "zich formeel verdeelt in kleinere unies aan verschillende snelheden, en de meer ontwikkelde en machtige landen kunnen beslissen over het lot van de anderen, dan verliest ze in aantrekkingskracht", zei Duda tijdens een economisch forum in Krynica, een stad in het zuiden van het land. Dat zal volgens de conservatieve president "het begin van het einde" zijn van de EU en "nieuwe opeenvolgende brexits" teweegbrengen.



Polen ziet desondanks het nut van het Europese lidmaatschap wel in, benadrukte Duda. "Het loont de moeite", klonk het. Eerder op de dag toonde ook premier Beata Szydlo haar goede wil door te zeggen dat haar land bereid is om een compromis te sluiten over nieuwe Europese detacheringsregels voor buitenlandse werknemers, op voorwaarde dat er voor de transportsector een "zo groot mogelijke uitzondering" getroffen wordt.