Vrouw verhuurt studio via Airbnb maar niets kon haar voorbereiden op wat ze zou aantreffen bij haar terugkomst

Koen Van De Sype

5/09/17 - 17u43 Bron: Facebook

© Facebook.

Ze had drie jaar geleden alles uit de kast gehaald om van de uitgeleefde studio eigenhandig haar droomappartement te maken. Het hart van Laurie uit Parijs zakte haar dan ook in de schoenen toen ze haar flat binnenstapte, nadat ze die drie weken via Airbnb had verhuurd. De afschuwelijke stank beloofde niet veel goeds en dat bleek zelfs een understatement voor het stort dat ze aantrof.

Ze nam meteen contact op met Airbnb, maar daar werd ze letterlijk aan het lijntje gehouden. "Ik contacteerde het bedrijf een eerste keer op 22 augustus omdat de huurder niet wilde vertrekken, hoewel de drie weken voorbij waren", vertelt ze. "Een week later ging hij dan toch en ontdekte ik de ravage. Elke keer ik belde, kreeg ik te horen dat er contact met me opgenomen zou worden, maar dat was niet het geval. Ik bleef maar bellen, maar zonder resultaat."



Schadevergoeding

En daarom haar oproep op Facebook. "Het is niet van mijn gewoonte, maar ik eis gewoon een reactie. En ik wil een schadevergoeding, van de huurder of van Airbnb, zodat ik mijn flat kan laten ontsmetten, schoonmaken en in ere kan herstellen", zegt ze nog. Zelf zegt ze dat de schade wordt geschat op 10.000 euro. Intussen zou er wel een afspraak zijn gemaakt om het dossier te bespreken. (lees hieronder verder) Il était une fois mon studio charmant Il était une fois une jolie histoire entre un coquet studio (certes vieillot) et une jeune femme qui rêvait de vivre à Paris. Ces deux-là cohabitaient tellement bien que cette dernière décida de lui...