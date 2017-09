Deense uitvinder: "Liet luik duikboot per ongeluk op hoofd Zweedse journaliste vallen"

TT

Duikbootongeval De Zweedse journaliste Kim Wall is volgens de Deense duikbootuitvinder Peter Madsen omgekomen toen het luik van zijn duikboot op Walls hoofd viel. Dat heeft de man verklaard voor de rechtbank.

Moord en lijkschennis

De Deen wordt beschuldigd van moord en lijkschennis. Madsens zelfgebouwde duikboot Nautilus zonk op 10 augustus, en intussen zit de zelfverklaarde uitvinder al 24 dagen in voorhechtenis. Vandaag moet de rechtbank ook beslissen of Madsen aangehouden blijft.



Volgens de boulevardkrant BT wil Madsen voor de rechtbank erkennen dat hij schuldig is aan lijkschennis. Hij had eerder al toegegeven dat Wall op zee omkwam bij een "ongeval" op boord, waarop hij haar op zee begroef.



Het lichaam van de journaliste werd op 21 augustus, zonder hoofd, armen en benen ten zuiden van Kopenhagen aangetroffen op zee.