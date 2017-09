Vechtende partijen in Jemen rekruteren honderden kindsoldaten

EB

5/09/17

De conflictpartijen in Jemen hebben volgens de VN honderden kinderen als soldaten gerekruteerd. Het zou in totaal gaan om meer dan 1.700 gevallen, zo staat in een rapport van de VN-Mensenrechtenraad. Waarnemers van de Verenigde Naties hebben vooral tienjarigen gezien die met wapens en in uniform controlepunten bewaakt hebben. Zowat twee derde van de rekruteringen gebeurde door de sjiitische Houthi-rebellen en hun bondgenoten.