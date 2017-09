Twee ontvoerde medewerkers Rode Kruis vrijgelaten in Afghanistan

Door: redactie

Twee door gewapende mannen ontvoerde medewerkers van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) zijn weer vrij. Dat meldt de ngo dinsdag in een persbericht. De medewerkers werden in februari ontvoerd in de noordelijke provincie Jawzjan. "We zijn opgelucht en dankbaar dat onze collega's nu gezond bij ons terug zijn", aldus Monica Zanarelli, hoofd van de ICRC-delegatie in Afghanistan.