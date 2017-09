Techbazen Silicon Valley denken bron eeuwige jeugd gevonden te hebben: in bloed van jongeren

Koen Van De Sype

Miljardair Peter Thiel (50) is een van de aanhangers van de nieuwe techniek. © AP, ANP.

Ze geloven steevast in de toekomst, maken innoverende producten waarvoor de wereld stormloopt en zijn vaak miljardair nog voor ze hun 30ste verjaardag vieren. Maar waar topmanagers uit Silicon Valley géén vat op hebben, is ouder worden. Of niet? Want een controversiële nieuwe kuur die beweert de klok niet alleen stop te kunnen zetten maar ook terug te draaien, maakt er enorm opgang.

"Onze eerste klanten waren grote bazen van biotechbedrijven, maar intussen is ons cliënteel al een stuk uitgebreid", aldus oprichter Jesse Karmazin. "We krijgen vooral mannen over de vloer van in de zestig. Maar de leeftijd varieert van dertigers tot negentigers. 10 tot 15 procent van hen combineert dat met nog andere therapieën en diëten om het verouderingsproces tegen te gaan."



Een van de bekendere aanhangers van de nieuwe techniek is miljardair en tech-investeerder Peter Thiel (50). Hij was medeoprichter van PayPal en een van de eerste investeerders van Facebook. Peter Thiel © Reuters.

Wetenschappers experimenteerden voor het eerst met parabiose in de jaren vijftig. Door plasma van een jonge muis toe te dienen aan een ouder exemplaar, werd het verouderingsproces omgekeerd. Vermoedelijk omdat jong bloed veel proteïnen bevat die de celfunctie bevorderen en het de productie van die proteïnen in het lichaam van de ontvanger kan verhogen. Met als resultaat dat het weefsel zich sneller kan herstellen en minder snel mankementen gaat vertonen.



Controversieel

Maar in die proeven schuilt meteen ook de redenen waarom de behandeling controversieel is. Er zijn alleen nog maar test gebeurd op dieren en er is geen enkel bewijs dat het ook zou werken bij mensen. De eerste proeven op mensen zijn wel al van start gegaan, maar de eerste successen zouden volgens specialisten toe te schrijven kunnen zijn aan het placebo-effect. "Mensen wíllen geloven dat het werkt", aldus Tony Wyss-Coray, een neurowetenschapper aan de universiteit van Stanford. "We begrijpen ook nog helemaal het mechanisme niet achter het succes dat we boekten bij muizen." © ap.