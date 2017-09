Reclamebureau kreeg van vertrouweling Zuid-Afrikaanse president opdracht "racisme op te poken"

TT

5/09/17 - 15u13 Bron: Belga

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma. © reuters.

Zuid-Afrika De campagne die het bekende Britse pr-bedrijf Bell Pottinger (BP) had uitgewerkt in opdracht van de rijke Indiase zakenfamilie Gupta, die dicht bij de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma staat, komt ze duur te staan. Bedoeling van de campagne was "raciale spanningen op te poken", en zo de aandacht af te leiden van de schandalen waarin Zuma en de Gupta's genoemd worden.

Voor de campagne werden slogans als "blank monopoliekapitaal" gebruikt. Gisteren besliste vakorganisatie Public Relations and Communications Association (PRCA) om Bell Pottinger voor vijf jaar uit te sluiten, een ongeziene beslissing in het pr-wereldje, en vandaag besliste Chime, BP's tweede aandeelhouder, zijn aandeel terug te geven.



De holding van de Gupta-broers, Oakbay, had het pr-bedrijf gevraagd om een campagne uit te denken rond de "economische apartheid" in het land, en de nood voor een "economische emancipatie" van de zwarten. De campagne die het resultaat was van dat denkwerk bevatte elementen "die rijke bedrijven of personen als doelwit namen, die verdeeldheid zaaiden of beledigend waren, en de ethische regels schonden", aldus een onafhankelijk rapport van de PRCA. Lees ook Zuid-Afrikaans president Zuma overleeft motie van wantrouwen

Vicepresident Zuid-Afrika haalt uit naar Zuma: "Dit land mag geen maffiastaat worden"

"Raciale spanningen zijn opgepookt" Het hoofdkwartier van Bell Pottinger in Londen. © reuters. "De documenten die Bell Pottinger ons bezorgde kunnen de raciale spanningen oppoken, en dat is ook wat effectief gebeurd is", aldus PRCA in een persbericht waarin de uitsluiting van het bedrijf aangekondigd werd.



De Democratic Alliance, Zuid-Afrika's voornaamste oppositiepartij, lag aan de basis van de klacht bij de PRCA en verwelkomde de uitsluiting. "Het gaat nog jaren duren vooraleer Zuid-Afrika de breekbare rassenrelaties weer kan opbouwen die door Bell Pottinger, de Gupta's en de Zuma's uitgebuit werden voor eigen gewin", aldus de partij op Twitter.



Dat de campagne ver over de schreef ging, was Bell Pottinger intussen duidelijk geworden. Het bedrijf erkende dat de inhoud "ongepast" was. Topman James Henderson nam zondag ontslag. Binnenkort komen er een nieuw ethisch comité en nieuwe bestuursregels.