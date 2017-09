"Tientallen overlevenden gruwelijke brand Grenfell Tower doen zelfmoordpogingen"

Navin Bhagwat

Torenbrand Zeker twintig overlevenden en getuigen van de torenbrand in Grenfell Tower hebben de afgelopen maanden geprobeerd zich van het leven te beroven. Yvette Greenway, oprichtster van preventieplatform Silence of Suicide, slaat hierover alarm tegenover de BBC.

Volgens Greenway krijgen oud-bewoners van de toren het beeld van het brandende gebouw niet uit hun hoofd. "De slachtoffers zijn afhankelijk geworden van drugs en alcohol. Mensen leven in isolatie." Greenway pleit voor langdurige psychische begeleiding van deze kwetsbare groep, die de komende jaren vatbaar is voor posttraumatische stressstoornissen, depressies, angstaanvallen en automutilatie. Verpleegster Judy Bolton van campagnegroep Justice4Grenfell sluit zich bij de roep om hulp aan. Volgens haar richten drugsdealers hun pijlen op de getraumatiseerden, die naar verdovende middelen grijpen om met hun trauma om te gaan. "De as van het gebouw waait nog steeds over ons als de trein voorbijrijdt. We worden bedekt in de as van onze familie en vrienden", aldus een geëmotioneerde Bolton tegenover de Britse omroep.

Wereldvreemd

Bhupinder Singh, een geestelijke uit de lokale Sikh-gemeenschap, trok al in juli tijdens een bijeenkomst aan de bel over de vele zelfmoordpogingen onder overlevenden van de tragedie. Hij drong aan op ingrijpen van de plaatselijke autoriteiten. "Jullie zijn zo wereldvreemd, het is walgelijk", aldus Singh. Een buurtbewoner vroeg zich tijdens de bijeenkomst hardop af of hij onbewust leed aan een langdurig trauma, berichtte The Independent. "Elke keer als ik langs het bouwwerk loop, word ik herinnerd aan wat er op 14 juni is gebeurd, aan de politieman die me tegenhield toen ik wie dan ook wilde redden."



Bij de grote flatbrand kwamen ongeveer tachtig mensen om het leven toen zij niet konden ontsnappen uit het gebouw. Getuigen zagen bewoners uit wanhoop hun kinderen uit het raam houden, en mensen van grote hoogte uit het raam springen. Talloze flatbewoners zijn hun directe familie kwijtgeraakt. De politie heeft moeite met het identificeren van de lichamen en verwacht pas eind dit jaar over een concreter slachtofferaantal te beschikken.



Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.