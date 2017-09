Vier vermoedelijke neonazi's met plannen voor aanslagen opgepakt in Groot-Brittannië

MV

In de West Midlands, centraal gelegen in Groot-Brittannië, zijn dinsdag vier mannen opgepakt. Ze worden ervan verdacht lid te zijn van de verboden neonazistische beweging National Action en zouden terreuraanslagen op Britse bodem hebben voorbereid. Dat heeft de politie laten weten. Het ministerie van Defensie heeft intussen bevestigd dat er bij de arrestanten militairen zijn.

In de woningen van de verdachten zijn momenteel huiszoekingen aan de gang. De vier wonen respectievelijk in Birmingham, Powys (Wales), Ipswich en Northampton.



National Action is sinds december verboden in het Verenigd Koninkrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd bestempelde de organisatie toen als "racistisch, antisemitisch en homofoob." "Ze heeft haar plaats niet in Groot-Brittannië", luidde het.



National Action is de eerste extreemrechtse groepering die werd verboden krachtens de Britse antiterreurwetgeving. De beweging loofde het "offer" van de moordenaar van het Britse Labour-parlementslid Jo Cox. Zij werd in juni 2016 vermoord door een neonazi-sympathisant.