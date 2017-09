"Ik ontdekte dat kerel met wie ik vaak pintje ging drinken vijfvoudige moordenaar was"

Koen Van De Sype

Campbell McConachie was nog een tiener toen hij eind jaren tachtig af en toe een pintje ging drinken in The Burwood Hotel, een bruine kroeg in Sydney. Onder de stamgasten met wie hij regelmatig aan de toog hing, was een man die Lindsey Rose heette. En hoewel het een publiek geheim was dat hij al een paar keer in aanraking gekomen was met het gerecht voor diefstal en dealen, wist niemand dat de man ook een seriemoordenaar was. "Toen ik hem leerde kennen in 1988 had hij zonder dat ik het wist al drie mensen vermoord", aldus McConachie, die een boek over hem schreef.

Rose had veel watertjes doorzwommen, dat was bekend. En niet alleen in de schaduw van de maatschappij. Zo was hij niet alleen de eigenaar van een bordeel geweest, maar had hij zich ook verdienstelijk gemaakt als ambulancier, privédetective en vrijwillig brandweerman. "Hij stapte altijd de bar binnen en keek dan aandachtig rond. Hij knikte naar de mensen die hij kende en ik hoopte altijd op een babbel. Want hij had charisma en gaf je altijd zijn volle aandacht", vertelt McConachie.



Prostituees

Het was pas tien jaar nadat hij zijn eerste pint met hem dronk, dat McConachie ontdekte wie Rose echt was. "Ik woonde toen in Summerhill, net buiten Sydney", vertelt hij. "Op het late nieuws zag ik opeens een foto van een kerel die gezocht werd voor de moord op twee prostituees. Ik verbaasde me erover dat hij op Lindsey leek. En hij bleek dezelfde naam te hebben. Toen daagde het me. Het was echt een schok. Ik kon het haast niet geloven dat hij dezelfde persoon was die ik kende."

Rose bleek op 14 februari 1994 Fatma Ozonal en zijn ex Kerrie Pang vermoord te hebben in het massagesalon van die laatste. Dat gebeurde in opdracht van de nieuwe partner van Pang, Mark Lewis. Die had ruzie met zijn vriendin, vond haar job maar niks en wist dat Rose zijn ex haatte. Ozonal was gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.



Tijdens zijn proces in 1998 pleitte Rose schuldig aan de dubbele moord en hij biechtte nog drie andere moorden op. Hij kreeg in totaal vijf keer levenslang, zonder kans om vervroegd vrij te komen. Hij werd opgesloten in de hoogbeveiligde gevangenis van Goulburn.



Geobsedeerd

En het is daar dat McConachie hem enkele jaren later weer ontmoette. Hij was geobsedeerd geraakt door de vraag hoe hij zo veel tijd met de man had kunnen doorbrengen zonder de waarheid te weten. "Hoe het kon dat iemand een dergelijk geheim leven kon hebben voor zijn familie en vrienden. Ik wilde het begrijpen en uitleggen", zegt hij. © rv.