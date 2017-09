'Prison Break' in Congo: ruim 100 gedetineerden ontsnappen uit gevangenis

EB

5/09/17 - 12u42 Bron: DPA, Belga

Archiefbeeld. © afp.

Zowat 120 gedetineerden zijn ontsnapt uit de gevangenis van Kabinda, in de provincie Lomami in het zuidoosten van Congo. Dat heeft de gevangenisdirecteur dinsdag bevestigd. Dat is op een vijftal na de volledige gevangenispopulatie. Tien gedetineerden konden intussen weer opgepakt worden.