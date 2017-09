Exodus uit Myanmar houdt aan: meer dan 120.000 Rohingya steken grens met Bangladesh over

TT

5/09/17 - 12u31 Bron: Belga

© afp.

Rohingya Zeker 123.000 leden van de moslimminderheid Rohingya zijn nu al de grens met Bangladesh overgestoken. Ze zijn op de vlucht voor het dodelijke geweld in Myanmar. Dat heeft een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in de Bengaalse hoofdstad Dhaka laten optekenen.

De vluchtelingenkampen zitten vol. Hulporganisaties hebben moeite om alle vluchtelingen een onderkomen te bezorgen en hen eten en medische hulp te geven.



In de deelstaat Rakhine in Myanmar leven meer dan een miljoen Rohingya. Sinds eind augustus is daar een nieuwe golf van geweld uitgebroken tegen de moslimminderheid, met bijna 400 doden. In Myanmar is de meerderheid boeddhistisch. De Rohingya voelen zich sinds decennia gediscrimineerd, uitgesloten en vervolgd.