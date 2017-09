Nederlanders sluiten 's nachts bankautomaten uit vrees voor plofkrakers

EB

5/09/17 - 11u26 Bron: ANP, Belga

Ravage bij een pinautomaat van de Rabobank na een plofkraak in het Nederlandse Chaam, in februari van dit jaar. © anp.

Op tientallen plaatsen in Nederland kan 's nachts niet meer worden gepind. Uit angst voor plofkrakers sluit Rabobank geldautomaten af met onder meer stalen platen en rolluiken. Nog eens tientallen andere geldautomaten zijn uit voorzorg permanent gesloten, meldt het AD. In België is er geen sprake van bankautomaten die 's nachts op slot gaan.

Het gaat om plekken waar een explosie flinke gevolgen kan hebben voor omwonenden, zegt woordvoerder Margo van Wijgerden van Rabobank. "Door automaten 's nachts of permanent te sluiten, willen we criminelen ontmoedigen en de veiligheid voor de omgeving vergroten. We doen dit bij geldautomaten die 's nachts niet of nauwelijks werden gebruikt."



In België zijn er geen signalen dat banken 's nachts geldautomaten sluiten, klinkt het bij Febelfin, de federatie van de financiële sector. Plofkraken, waarbij overvallers geldautomaten opblazen, gebeuren in België amper. "De laatste dateert van 2014", aldus Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand. In ons land zijn geldautomaten uitgerust met een speciaal systeem dat ervoor zorgt dat geld onbruikbaar wordt bij een poging tot plofkraak.