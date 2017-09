Schorpioen houdt vlucht van Parijs naar Glasgow nachtje aan de grond

jv

5/09/17 - 11u43 Bron: BBC News

© thinkstock.

Passagiers van EasyJet-vlucht EZY6884 van Parijs naar Glasgow zagen die alsmaar langer uitgesteld, tot uiteindelijk het bericht kwam dat het vliegtuig de hele nacht aan de grond zou blijven. De reden was opvallend: een passagier had op de heenvlucht een schorpioen gespot in het toestel.