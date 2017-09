Poetin wil VS aanklagen na diplomatieke rel: "Eens zien hoe hun veel geprezen rechtssysteem werkt"

SG

Rusland De Russische president Vladimir Poetin laat de Verenigde Staten juridisch aanpakken. De aanleiding is de rel rond de gedwongen sluiting van Russische diplomatieke posten.

"De Amerikanen ontnamen Rusland het recht om onze eigendommen te gebruiken", zei Poetin volgens persbureau TASS. Hij noemde dat een "duidelijke schending" van de Russische eigendomsrechten. Poetin zei het ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht te zullen geven naar een Amerikaanse rechtbank te stappen. "Laten we maar eens zien hoe het veel geprezen Amerikaanse rechtssysteem werkt", aldus de Russische leider. De VS en Rusland bestoken elkaar al sinds eind vorig jaar met diplomatieke strafmaatregelen. Washington liet vorige week het consulaat in San Francisco en andere diplomatiek posten sluiten. Rusland klaagde naderhand dat de VS van plan zouden zijn één van de ontruimde panden te doorzoeken. Moskou eiste afgelopen weekeinde al de onmiddellijke teruggave van de gebouwen, "die als Russische eigendommen diplomatieke immuniteit genieten". Het ministerie van Buitenlandse Zaken zei het Amerikaanse optreden te beschouwen als "een vijandige daad".

Uitwijzing

De Russische leider sluit niet dat het Kremlin de VS opdracht zal geven zijn diplomatieke staf in Moskou verder in te krimpen. Die stap zal echter niet direct worden gezet, zei Poetin tijdens een top in China. "We gaan kijken hoe de situatie zich verder ontwikkelt."



De diplomatieke ruzie begon met de uitwijzing, eind vorig jaar, door toenmalig president Obama van 35 Russische diplomaten omdat Rusland zich zou hebben gemengd in de Amerikaanse verkiezingen.