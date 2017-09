Politie ontdekt wat rechtenstudente op Ibiza fataal werd, maar exacte omstandigheden blijven mysterie

Koen Van De Sype

Becky (midden) tijdens een eerdere trip naar Ibiza in juni 2015.

Het was een vreemd sterfgeval. Toen een schoonmaakster rechtenstudente Becky Brock (18) in september 2015 levenloos vond in haar hotelkamer op Ibiza, waren er geen sporen van geweld of drugs in de kamer te vinden. Niemand leek te weten wat de Britse - die in Nederland studeerde - overkomen was. Onderzoek heeft nu echter aan het licht gebracht waardoor ze aan haar einde kwam. Maar de omstandigheden zullen waarschijnlijk altijd een mysterie blijven.

Personeel van Hotel Marco Polo waar ze verbleef, vond haar en verwittigde meteen de Spaanse politie. Die kon niet meteen een doodsoorzaak vaststellen. Maar uit het onderzoek blijkt nu dat er een grote dosis ecstasy in haar bloed zat, het dubbele van een fatale dosis. En de lijkschouwer vond in haar maag vijf zakjes die samengehouden werden met een elastiek. Een van de zakjes was gescheurd zakje en de lijkschouwer vermoedt dat het in haar maag ontplofte. (lees hieronder verder)

Haar moeder Margarita Brock gelooft niet dat haar dochter de zakjes zelf inslikte. Volgens haar moet ze daartoe gedwongen zijn. "Becky zou ze nooit vrijwillig ingenomen hebben, want ze kon geen pillen slikken", snikte ze tijden de behandeling van de zaak. Ze vertelde wel dat haar dochter er openlijk over had gepraat dat ze twee maanden eerder geëxperimenteerd had met cocaïne. "Ze deed dat samen met enkele mensen die ze kende, maar vertelde achteraf aan haar zus dat ze het niet leuk vond en dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Ze zou ook nooit zoveel drugs ineens hebben genomen." (lees hieronder verder)